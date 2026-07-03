U17 Milliler Fransa'yı Devirdi: Yarı Finaldeyiz

Türkiye, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'yı 94-87 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

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U17 Milliler Fransa'yı Devirdi: Yarı Finaldeyiz
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FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. İlk periyodu Fransa 24-21 önde tamamlarken, ikinci çeyrekte Darius Karutasu ve Ömer Kutluay'ın etkili oyunuyla üstünlüğü ele geçiren milli takım, 16. dakikada farkı 6 sayıya kadar çıkardı. Ancak Fransa, devreye 46-45 önde girdi.

U17 Milliler Fransa'yı Devirdi: Yarı Finaldeyiz - Resim : 1

ETKİLEYİCİ GERİ DÖNÜŞ

Üçüncü çeyreği de 70-68 önde kapatan Fransa karşısında son bölümde pes etmeyen ay-yıldızlı ekip, 37. dakikada 6 sayı geriye düşmesine rağmen etkileyici bir geri dönüş yaptı. Ömer Kutluay'ın kritik sayılarıyla üstünlüğü ele geçiren Türkiye, parkeden 94-87 galip ayrılarak yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, final bileti için yarın Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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