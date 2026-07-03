En Düşük Emekli Maaşına Zam: AK Parti Meclis'e Sundu

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Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, haziranda TÜFE aylık bazda yüzde 0,99, yıllık bazda ise yüzde 32,11 arttı. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 32,03 olarak hesaplandı.

Haziran ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte yılın ilk altı ayındaki kümülatif TÜFE artışı yüzde 17,75’e ulaştı.

Öte yandan, Adalet ve Kalkınma Partisi, en düşük emekli aylığının artırılmasını öngören kanun teklifini saat 12.00’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundu.

Teklife göre, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesi öngörülüyor.

Kaynak: DHA