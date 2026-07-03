Nathan Ake Resmen Fenerbahçe'de

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Fenerbahçe, savunma hattını Hollandalı yıldız Nathan Ake'yle güçlendirdi. Sarı lacivertli kulüp, Manchester City'den ayrılan 31 yaşındaki stoperle anlaşma sağlandığını ve resmi sözleşmenin imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi