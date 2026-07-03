Trabzonspor Yeni Transferini KAP'a Bildirdi

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda forma giyen Andre Onana’yı 1 yıl daha kiraladığı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

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Trabzonspor Yeni Transferini KAP'a Bildirdi
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Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir oyuncuyla daha anlaşmaya vardı.

ONANA İLE 1 YILLIK ANLAŞMAYA VARILDI

Bordo-mavili ekip, geçtiğimiz sezon da takımda forma giyen Andre Onana ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. 2026-27 sezonunda 3 milyon 500 bin euro garanti ücret alacak tecrübeli file bekçisine 2 milyon euro da imza parası ödenecek.

Kaynak: DHA

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