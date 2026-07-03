Trabzonspor Yeni Transferini KAP'a Bildirdi
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda forma giyen Andre Onana’yı 1 yıl daha kiraladığı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir oyuncuyla daha anlaşmaya vardı.
ONANA İLE 1 YILLIK ANLAŞMAYA VARILDI
Bordo-mavili ekip, geçtiğimiz sezon da takımda forma giyen Andre Onana ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. 2026-27 sezonunda 3 milyon 500 bin euro garanti ücret alacak tecrübeli file bekçisine 2 milyon euro da imza parası ödenecek.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: