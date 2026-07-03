Özgür Özel'den Grup Toplantısı Kararı: NATO Zirvesi Nedeniyle Eskişehir'de Yapacak

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 7 Temmuz Salı günü bir dizi programa katılmak üzere Eskişehir’i ziyaret edecek. Özel, Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi dolayısıyla partisinin haftalık grup toplantısını da Eskişehir'de gerçekleştirecek.

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Özgür Özel'den Grup Toplantısı Kararı: NATO Zirvesi Nedeniyle Eskişehir'de Yapacak
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'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, önümüzdeki haftaki grup toplantısını Eskişehir'de yapma kararı aldı.

NATO ZİRVESİ NEDENİYLE MECLİS KAPALI OLACAK

CHP Grup Toplantısı'nın Eskişehir'de yapılma kararının, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle alındığı öğrenildi. Zirve dolayısıyla TBMM'nin kapalı olacağı, bu nedenle Özel'in 7 Temmuz'daki grup toplantısını Eskişehir'de gerçekleştireceği belirtildi.

Kaynak: Halk TV

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