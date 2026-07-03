Özgür Özel'den Grup Toplantısı Kararı: NATO Zirvesi Nedeniyle Eskişehir'de Yapacak
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 7 Temmuz Salı günü bir dizi programa katılmak üzere Eskişehir’i ziyaret edecek. Özel, Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi dolayısıyla partisinin haftalık grup toplantısını da Eskişehir'de gerçekleştirecek.
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'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, önümüzdeki haftaki grup toplantısını Eskişehir'de yapma kararı aldı.
NATO ZİRVESİ NEDENİYLE MECLİS KAPALI OLACAK
CHP Grup Toplantısı'nın Eskişehir'de yapılma kararının, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle alındığı öğrenildi. Zirve dolayısıyla TBMM'nin kapalı olacağı, bu nedenle Özel'in 7 Temmuz'daki grup toplantısını Eskişehir'de gerçekleştireceği belirtildi.
Kaynak: Halk TV
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