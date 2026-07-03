Devlet Bahçeli'nin 'Makama Dönmeli' Dediği Ahmet Türk Hakkında Karar

İçişleri Bakanlığı, Mardin Valisi ve Mardin Belediyesi Kayyımı Tuncay Akkoyun’un görev süresini 2 ay daha uzattı. Ahmet Türk, görevden uzaklaştırılmasına gerekçe yapılan ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla açılan davada, mahkemenin suç unsuru bulunmadığı gerekçesiyle beraat etmişti.

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Devlet Bahçeli'nin 'Makama Dönmeli' Dediği Ahmet Türk Hakkında Karar
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İçişleri Bakanlığı, 4 Temmuz’a kadar uzattığı Mardin Büyükşehir Belediyesi Kayyımı Tuncay Akkoyun’un görev süresini 2 ay daha uzattı.

KOLTUK İKİ AY DAHA KAYYIMDA

İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, 2 ay daha görevine dönemeyecek. Mardin’de kayyumun görev süresi en son 2 Mayıs’ta uzatılmıştı.

MARDİN, 2024 YILINDAN BU YANA KAYYIM TARAFINDAN YÖNETİLİYOR

31 Mart 2024 tarihinden yapılan yerel seçimlerde Ahmet Türk üçüncü kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Kobani davası sanıklarından biri olan Türk hakkında, 10 yıl hapis cezası çıkınca, görevden alınarak yerine kayyım atanmıştı.

HAKKINDA BERAAT KARARI VERİLDİ

Ahmet Türk’ün görevden uzaklaştırılmasına gerekçe yapılan ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla açılan davada, mahkeme suç unsuru bulmadığı gerekçesiyle beraat kararı vermişti.

Davanın sonuçlanmasının ardından "Göreve dönmeniz söz konusu mu?" sorusuna Türk, “Öyle bir beklentimiz yok” diye yanıt vermişti.

BAHÇELİ 'MAKAMA DÖNMELİ' DEMİŞTİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli Şubat ayındaki grup toplantısında Ahmet Türk ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i kast ederek “Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” demişti.

Kaynak: amidahaber

Etiketler
Ahmet Türk İçişleri Bakanlığı Devlet Bahçeli Mardin Kayyım
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