Cevdet Yılmaz, Hamaney'in Cenazesi İçin Tahran'a Ulaştı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hamaney'in cenaze töreni için İran'ın başkenti Tahran'a ulaştı.

'SAYIN PEZEŞKİYAN İLE BİR ARAYA GELDİK'

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İran’ın Merhum Devrim Rehberi Ali Hamaney’in cenaze törenine katılmak üzere bulunduğumuz Tahran’da, İran Cumhurbaşkanı Sayın Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldik. Kardeş İran halkının geride bıraktığımız süreçte yaşadığı acıları yürekten paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

'İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Türkiye olarak, bölgede barış ve istikrarın kalıcı hale gelmesi, diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve savaşın ardından normalleşme sürecinin desteklenmesi yönündeki çalışmalara katkı sunmayı sürdüreceklerini belirten Yılmaz, “Komşumuz, dost ve kardeş İran ile ikili ilişkilerimizin ekonomi, ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere her alanda daha da geliştirilmesi için muhataplarımızla iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Nazik kabulleri için Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyor, Devrim Rehberi Ali Hamaney başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm İranlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, İran devleti ile dost ve kardeş İran halkına bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA