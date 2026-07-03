KİRA ARTIŞ ORANI TEMMUZ 2026: Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Kira Artış Oranı Belli Oldu: Temmuz Ayında Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıklamasıyla birlikte temmuz ayı kira artış oranı da belli oldu. 12 aylık enflasyon ortalamasının baz alındığı tavan zam oranı yüzde 32,03 oldu

Son Güncelleme:
KİRA ARTIŞ ORANI TEMMUZ 2026: Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Kira Artış Oranı Belli Oldu: Temmuz Ayında Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Haziran 2026 enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 0,99 yıllık yüzde 32,11 oldu. Enflasyon verilerinin ardından konut ve işyerlerine uygulanacak kira artış oranı da netleşti. Buna göre temmuz ayında kira sözleşmelerinde uygulanabilecek tavan zam oranı on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,03 olarak hesaplandı.

Temmuz 2026 kira artış oranı örnek hesaplama

Örnek konut kirası: 40.000 TL

Kira artış oranı: Yüzde 32,03

Temmuz 2026 kira artış tutarı: 12.812 TL

Temmuz 2026 kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 51.812 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 40.000 TL olan bir kiracının temmuz ayında ödeyeceği kira zammı 12.812 TL olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 52.812 TL olarak gerçekleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
TÜİK Enflasyon
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Akaryakıt ve Sigarada ÖTV Freni! Artış Yapılmayacak Akaryakıt ve Sigarada ÖTV Freni
TÜİK Enflasyonu Açıkladı: Emekli ve Memurun Alacağı Zam Belli Oldu Emekli ve Memurun Alacağı Zam Belli Oldu
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Araçlarda Bu Aksesuarlar Artık Yasak! Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı Araçlarda Bu Aksesuarlar Artık Yasak! Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı
TÜİK Enflasyonu Açıkladı: Emekli ve Memurun Alacağı Zam Belli Oldu Emekli ve Memurun Alacağı Zam Belli Oldu
Tutuklu Bulunan CHP'li Başkan İki Suçtan Daha Tutuklandı Tutuklu Bulunan CHP'li Başkan İki Suçtan Daha Tutuklandı
HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2026: TÜİK Enflasyon Rakamlarını Açıkladı TÜİK Haziran Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı
ENAG Haziran Ayı Enflasyonu Belli Oldu ENAG Haziran Ayı Enflasyonu Belli Oldu