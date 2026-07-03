Akaryakıt ve Sigarada ÖTV Freni! Artış Yapılmayacak

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Cumhurbaşkanı kararıyla, akaryakıt ürünleri ile sigara ve tütün mamullerine yönelik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında temmuz-aralık dönemini kapsayan yılın ikinci yarısı için artış yapılmaması kararlaştırıldı. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

OTOMATİK ÜFE GÜNCELLEMESİ UYGULANMAYACAK

Mevcut vergi mevzuatı uyarınca, akaryakıt ve tütün mamulleri üzerinden alınan maktu ÖTV tutarları, her yılın ocak ve temmuz aylarında son altı aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında otomatik olarak güncelleniyordu. Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeyle birlikte, temmuz ayında yapılması öngörülen bu otomatik vergi artışı, 2026 yılının ikinci altı aylık dönemi için uygulanmayacak.

ALKOLLÜ İÇEÇECEKLERDE UYGULAMA DEVAM EDECEK

Öte yandan, alkollü içecekler bakımından da yine temmuz-aralık dönemi için Yİ-ÜFE oranında güncellemeye gidilecek.

AKARYAKITTA EŞEL MOBİL YÖNTEMİ SONLANDIRILIYOR

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre eşel mobil sisteminin kapsamı değiştirildi. Kararla sistemin kademeli olarak üç ay içinde sonlandırılması hedefleniyor.

Karara göre ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listede yer alan benzin, motorin, LPG otogaz ve LPG tüpgaz ile benzeri malların ÖTV tutarlarının, kamuoyunda bilinen adıyla eşel mobil sistemi kapsamında tespit edilmesine yönelik yurt içi rafineri fiyatlarındaki artış ve azalışların ÖTV ve piyasa fiyatına yansımasını belirleyen yüzde 75-yüzde 25'lik mevcut oranlar yeniden düzenlendi.

Yurt içi rafineri fiyatlarında artış olması halinde, bu artışın 31 Temmuz'a kadar yüzde 50'si, 1 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar da yüzde 25'i kadar ÖTV tutarlarında indirim yapılacak.

Yurt içi rafineri fiyatlarında indirim olması halinde ise bu indirimin tamamı kadar ÖTV tutarlarında artış olacak şekilde yeniden belirlenecek. Ayrıca bu sistem diğer koşullara bakılmadan 1 Ekim itibarıyla yürürlükten kaldırılacak.

Bunun yanı sıra ÖTV Kanunu uyarınca yapılması gereken Yİ-ÜFE güncellemesinin, ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listede yer alan tüm mallar için bu yıl temmuz-aralık dönemi için uygulanmaması sağlanacak.

​​​​​​​Böylece, 4 Mart 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile uygulamaya başlanan eşel mobil sisteminin, 4 aylık sürecin sonunda dezenflasyonla mücadeleye önemli katkı sağladığı değerlendirildi.

Kaynak: Haber Merkezi