ENAG Haziran Ayı Enflasyonu Belli Oldu

Bağımsız araştırma grubu ENAG haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Açıklanan veriler ekonomik göstergelere dair farklı bir tablo ortaya koydu.

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ENAG Haziran Ayı Enflasyonu Belli Oldu
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 Haziran ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 51,49 olarak hesaplandı.

ENAG'a göre mayıs ayında enflasyon yüzde 2,16 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 53,13 olarak hesaplanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayına ilişkin resmi verileri ise saat 10.00'da açıklanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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