Altında 5 Hafta Sonra Bir İlk: Yükseliş Yeniden Başladı! Gözler Şimdi Bu Seviyelerde

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Küresel piyasalarda son haftalarda baskı altında kalan altın fiyatları yeniden yükseliş sinyali verdi. Beş haftadır süren düşüş serisini sona erdiren değerli metal, yatırımcısına umut verse de uzmanlar temkinli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Orta ve uzun vadede piyasaları etkileyebilecek risklerin halen masada olduğu belirtiliyor.

Spot altın fiyatı sabah saatlerinde önceki kapanışa göre yüzde 1,37 yükselerek 4 bin 178 dolara çıktı. İç piyasada ise gram altın yüzde 1,54 değer kazanarak 6 bin 289 liradan işlem gördü. Böylece altın, haftalar sonra ilk kez haftalık bazda artı bölgede ilerlemeye başladı.

5 HAFTALIK DÜŞÜŞ SERİSİ SONA ERDİ

Son dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin beklentiler, ekonomik veriler ve küresel jeopolitik gelişmeler nedeniyle satış baskısı yaşayan altın, kayıplarını telafi etmeye başladı. Güvenli liman talebindeki artış ve teknik alımların etkisiyle ons altın, beş haftanın ardından yeniden yükseliş eğilimine girdi.

Piyasa uzmanları, bu toparlanmanın yatırımcı açısından olumlu bir gelişme olduğunu ancak kalıcı bir yükseliş trendinden söz etmek için henüz erken olduğunu ifade ediyor.

ABD VERİLERİ PİYASALARI ETKİLEDİ

ABD'de açıklanan son makroekonomik veriler de altın fiyatlarının yönünde etkili oldu. Haziran ayında işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye gerilerken, tarım dışı özel sektör istihdamı 49 bin kişi arttı. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise 215 bin seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin altında kaldı.

Ekonomik verilerin Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri şekillendirmesi, altın piyasasında dalgalanmaların sürmesine neden oluyor.

UZMANLARDAN TEMKİNLİLİK UYARISI

Küresel belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak öne çıkan altın, son dönemde ulaştığı yüksek seviyeler nedeniyle kısa vadede riskli varlıklar arasında da gösteriliyor. Uzmanlar, son yükselişin olumlu bir sinyal verdiğini ancak jeopolitik gelişmeler, faiz politikaları ve küresel ekonomik görünüm nedeniyle yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini vurguluyor. Orta ve uzun vadede belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmadığına dikkat çekiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi