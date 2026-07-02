MSB'den Kritik Açıklama: Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Olacak?

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Bedelli askerlik ücreti konusunda da bilgi veren Aktürk, 2026 yılı ikinci altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirmenin Hazine ve Maliye Bakanlığınca "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayınlandıktan sonra yapılacağını belirtti.

Aktürk, "Sonuç olarak Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya, sahip olduğu güçlü imkan-kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle üstlenmiş olduğu her türlü görevi başarıyla yerine getirmeye devam edecektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA