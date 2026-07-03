Memur ve Emeklinin Beklediği Gün Geldi: Milyonlar TÜİK'e Kilitlendi! Maaşlara Ne Kadar Zam Gelecek?

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği gün geldi. TÜİK'in bugün saat 10.00'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek; SSK, Bağ-Kur ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşmiş olacak.

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Memur ve Emeklinin Beklediği Gün Geldi: Milyonlar TÜİK'e Kilitlendi! Maaşlara Ne Kadar Zam Gelecek?
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Emekliler, memurlar ve memur emeklileri bugün açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. TÜİK Haziran ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00’da kamuoyuna duyuracak. Mayıs enflasyonu yüzde 1,71 olarak açıklanmıştı. Haziran ayı enflasyonunun da belli olmasıyla 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklisinin, memurun ve memur emeklisinin maaş zammı belli olacak.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin aylık yüzde 1,04 artacağını tahmin ediyor.

TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarıyla memurun ve emeklinin alacağı zam oranı ve zamlı maaşları ortaya çıkacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Memur zammı Emekli maaşı
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