Gözaltına Alınan Komedyen Deniz Göktaş Adliyeye Sevk Edildi
Sosyal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılmasının ardından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Deniz Göktaş, adliyeye sevk edildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın sanal medya platformlarında yayınladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit etti. Bunun üzerine Göktaş hakkında soruşturma başlattı. Yurtdışı seyahatinden Türkiye’ye dönen Deniz Göktaş İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Deniz Göktaş, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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