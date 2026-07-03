Dünya Kupası Kuralları Süper Lig'de

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan yeni oyun kurallarının 2026-2027 sezonuyla birlikte Türk futbolunda da uygulanacağını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA'nın yeni kurallara ilişkin uygulama esaslarını üye federasyonlara ilettiği belirtilirken, kuralların doğru ve ortak bir anlayışla uygulanabilmesi amacıyla kapsamlı bir eğitim ve bilgilendirme programı hazırlandığı ifade edildi.

UEFA EĞİTİMCİLERİ DERS VERECEK

Bu kapsamda sezon öncesi hakem seminerinde UEFA eğitimcilerinin katılımıyla hakemlere eğitim verilecek. MHK ayrıca, Kulüpler Birliği aracılığıyla Süper Lig ve 1. Lig kulüplerine oyun kuralları seminerleri için bilgilendirme gönderildiğini, kulüplerden eğitim taleplerini 10 Temmuz'a kadar TFF'ye iletmelerinin istendiğini açıkladı.

Eğitim programının yalnızca Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'i değil, Nesine 2. Lig ve 3. Lig kulüplerini de kapsayacağı belirtilirken, hedefin yeni oyun kurallarında uygulama birliğini sağlamak ve 2026-2027 sezonuna uluslararası standartlarla uyumlu şekilde başlamak olduğu vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi