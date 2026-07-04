Resmi Gazete'de Yayımlandı: Ulaştırma Bakanlığı ve EPDK'ya Kritik Atamalar

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) üyelikleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine yeni atamalar yapıldı.

Karara göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) üyeliğine atandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevineyse Ahmet Hamdi Atalay getirildi.

Kaynak: Haber Merkezi