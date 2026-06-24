Kulislerde Bomba İddia: Kılıçdaroğlu ile Özel Bir Araya Gelebilir

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Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de başlayan gerilim sürerken, kulisleri hareketlendiren bir bilgi tv100 ekranlarında paylaşıldı. Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında konuşan Gazeteci Aytunç Erkin, Kılıçdaroğlu cephesinden aldığı bilgileri paylaştı.

'SÜRPRİZLERE AÇIK OLUN'

Gazeteci Aytunç Erkin’in aktardıkları şöyle: "Kılıçdaroğlu yakın zamanda İkinci Yüzyıl Manifestosu'nda olduğu gibi yeni bir manifesto açıklayacak. Türkiye ve dünyaya dair yeni bir yol haritası çizilecek. Önümüzdeki süreçte sürprizlere açık olun. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu bir araya gelip konuşabilir."

DEMİRTAŞ YANITI

2016 yılında dokunulmazlıkların kaldırılması ve Selahattin Demirtaş’ın tutuklanması hakkında Aytunç Erkin’e açıklama yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Selahattin Demirtaş gibi bir siyasetçinin yıllardır siyasi nedenlerle cezaevinde tutulmasından dolayı çok üzgünüm. Bir televizyon programında kullandığım cümleden dolayı Sayın Demirtaş üzerinden hesaplaşmayı doğru bulmuyorum.

Kimse buradan kendisine bir siyaset devşirmesin. Kimsenin özgürlüğü siyasetin konusu olamaz, olmamalı. Eğer bu konuda bir samimiyet testi yapılacaksa Demirtaş'ı siyasete malzeme yapmak yerine bir dakika dahi cezaevinde tutulmasına hep beraber itiraz etmeliyiz. AİHM ve AYM kararları dikkate alınarak Selahattin Demirtaş derhal tahliye edilerek özgürlüğüne kavuşmalıdır, bunun dışındaki her tartışma suni gündem yaratma çabasıdır ve Sayın Demirtaş'a zarar vermektir."

Kaynak: Haber Merkezi