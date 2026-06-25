Trump'tan NATO Zirvesi Çıkışı: 'Erdoğan İçin Gideceğim'

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7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'yi ziyaret etti. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Rutte'yi ağırladı. İki isim Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.

Trump'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Avrupa, İran savaşında bizi desteklemedi. İran Savaşı’nda NATO’ya ihtiyacımız yoktu ancak bizi desteklemelerini tabii ki isterdik. İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere beni hayal kırıklığına uğrattı. Savunma harcamalarının yüzde 5’ini vermeyi kabul ettiler ve bunu ödemiyorlar.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ÖVDÜ

* Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı severim. İsrail ile savaş ile ilgili girmemesini istedim. Çok iyi bir ordusu var ve o da ricamı kırmadı. Ben ABD’ye ne kadar çok seviyorsam o da Türkiye’yi o kadar çok seviyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok güçlü bir adam. Türkiye kıymetli bir NATO üyesi. İnsanlar Türkiye’nin ne kadar büyük olduğunun çok da farkında değil. Neredeyse ABD kadar savunma ekipmanları var.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan beni aradı ve (NATO zirvesine) davet etti. Başkası olsa gitmezdim ama Erdoğan çağırdığı için gideceğim.

RUTTE: ANKARA ZİRVESİ ÇOK ÖNEMLİ

NATO Genel Sekreteri Rutte de "Trump'ın İran konusunda yaptıkları önemli çünkü İran nükleer yetenekler edinmeye çok yakındı. Ankara zirvesi çok önemli. Erdoğan- Trump görüşmesi çok kritik olacak. Erdoğan bizi iyi ağırlayacak" dedi.

Kaynak: AA