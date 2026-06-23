Özel Hakkında Bomba İddia: Yeni Parti ve Toplu İstifa İçin Tarih Belirlendi

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CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla başlayan kriz derinleşiyor. tv100'de konuşan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, bomba bir kulis bilgisi paylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti içindeki istifaları durdurmakta zorlandığını savunan Burhan, "Özgür Özel tarafında çok ciddi bir gaz birikmesi var. Özel artık kendisine yakın olan vekillerin istifasını engelleyemez hale geldi" dedi.

Burhan, CHP'li Müslim Sarı'nın kurultay sürecine ilişkin açıklamalarının da parti yönetiminde moralleri bozduğunu öne sürerek, söz konusu sürecin yaklaşık bir yıl sürebileceğini ve bu nedenle parti yönetiminin umutlarını büyük ölçüde kaybettiğini iddia etti.

'DİKBAYIR'IN İSTİFASI PLANLARI BOZDU'

Sinan Burhan Ümit Dikbayır'ın istifasının da Özgür Özel yönetimine yönelik bir hamle olduğunu savundu. Burhan, "Özel istifaların belirli bir takvim içerisinde gerçekleşmesini istiyordu ancak Dikbayır'ın istifası bu planı bozdu" ifadelerini kullandı. Ankara kulislerinde yeni ayrılıkların konuşulduğunu söyleyen Burhan, CHP içinde bazı isimlerin istifa seçeneğini değerlendirdiğini öne sürdü. Burhan'a göre, Adnan Beker ve Cemal Enginyurt'un da önümüzdeki süreçte istifa edebileceği konuşuluyor.

'1 TEMMUZ'DA TOPLU İSTİFALAR BAŞLAYACAK'

CHP yönetimine yakın bazı isimlerin dahi partiden ayrılma taleplerini dile getirdiğini savunan Burhan, dikkat çeken bir tarih de verdi. Burhan, CHP'de asıl hareketliliğin önümüzdeki hafta yaşanacağını öne sürerek, "Özel'in son grup toplantısının ardından 1 Temmuz'da beklenen toplu istifalar başlayacak" dedi.

PARTİ İSMİ TARTIŞMASI

Sinan Burhan'ın gündeme taşıdığı bir diğer kulis ise yeni parti hazırlıkları oldu. Burhan, 24 Temmuz'da Lozan Antlaşması'nın 103'üncü yıl dönümünde yeni oluşumun parti programını, kadrolarını ve yol haritasını açıklamayı planladığını öne sürdü. Parti için konuşulan 'Yürüyüş' ismine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Burhan, bu ismin bazı çevrelerde fazla sol ve marjinal bir çağrışım yaptığı yönünde eleştiriler bulunduğunu belirterek, daha geniş kitlelere hitap edecek farklı bir isim üzerinde çalışılabileceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi