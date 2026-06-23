AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Mutlak Butlan' Mesajı: 'Buna Müsaade Etmeyiz'

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk ekranlarında soruları yanıtladı. Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Türkiye terörle mücadelede uluslararası hukuka bağlı şekilde öne çıkan bir ülkedir. Büyük bir tecrübesi vardır. Türkiye'ye karşı vekalet savaşı yürütenler tarafından kullanıldığı pek çok zaman dilimini yaşadık. Etnik ya da dini kavramlara atıf yaparlar terör örgütleri. O işin sadece tabelasıdır. O tabelanın arkasında başka ilişki ağları, hedefler, sponsorlar, zemin hazırlayanlar vardır. Bu konuda büyük bir kapasitesi var Türkiye'nin. Birisi yakalanmıştı, geçmişte DEAŞ terör örgütünde bulunmuş, PKK terör örgütüne geçmiş aynı zamanda da istihbaratla bağlantılı. Böyle karışık ilişkiler. Türkiye bu konuda yüksek kapasite koymuştur.

'SÜREÇ DEVLET POLİTİKASINA DÖNÜŞTÜ'

* Geçmişte yapılan düzenlemeler var. MGK'nın bir bütün olarak karar verdiği şeklinde değerlendirme yapılmıştı. Türkiye'nin bütün güvenlik kurumlarıyla tavizsiz bir şekilde sürdürme konusunda yüksek deneyimi var. Bizim iktidarımız döneminde de bununla ilgili girişimler oldu. Terör örgütünün silah bırakma söylemini ortaya koymasına rağmen daha sonra silahlı teröre dönmesi neticesinde süreçler akamete uğramıştı. Şimdi son dönemde sayın Bahçeli'nin tarihi bir çağrısı oldu. Türkiye'de bu meselenin daha rahat konuşulmasını, devletin imkan ve kabiliyetinin beraber kullanabileceğine dair zemin oluşturdu. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatının başından beri bir deneyimi vardı bu konuda. Onun talimatlarıyla devlet politikasına dönüştü. Cumhur İttifakı olarak en büyük sahiplenicisi ve taşıyıcısıdır.

'HER İŞİN BİR RİTMİ VAR'

* Bu tip işlerde ideal olmuyor. İdeal nedir; şimdiye kadar silahlar bırakılmalı ve terör gündemden kalkmalıydı, ideal olan budur. Bazen iktidar oyalıyor diyenler var. Bunu diyenler terör örgütünün silah bırakma konusunu gündeme almıyorlar. Her işin bir ritmi var. Bu olayların şöyle bir ritmi var; bazen 1 aylık yol 1 günde 1 günlük yol 1 ayda gidiliyor. Sayın Devlet Bahçeli demişti ki, bu iki kanatlı kuştur. Bir yandan hukuki düzenleme bir yandan silah bırakma. Silah bırakma ile sembolik bir yaklaşım ortaya kondu ama silah bırakma devam etmedi. Kesintisiz, etkili, tatminkâr şekilde devam etmesi lazımdı. Sürekli olarak dönüp, iktidara "Silah bırakması gerekenler üzerine düşeni yaptı, sıra sizde" diyenler. İdeal olan bu meselenin şimdiye kadar gündemden çıkmış olmasaydı.

Burada esas olan terör örgütünün bütün silahlı uzantılarıyla, silahlarını teslim etmesidir. Bu terör aslında bir paket. Bunun siyasi tarafı da var. Avrupa'da illegal yapılanmaları var. Silahsız terör kavramı çok tartışılır. Üzerinde mutabakat yoktur. Tehdit, şantaj, korkutma gibi faaliyetlerin de terörün içinde olduğu söylenir. Terörsüz bölge anlamında Irak, İran, Suriye'de atılacak adımlar. PJK'nın bütün illegal yapılanmasının fesh olmasıdır."

'YENİ AŞAMADAYIZ'

* Silahlı terör örgütü Türkiye'de olduğu gibi Irak, Suriye, İran'da gösteriyor. Bunun Avrupa boyutu da var. Çağrılardan sonra Meclis komisyon çalışmasıyla bütünleyecek, kuşatacak çalışma yaptı. Esasında silah bırakmanın esas olduğuna dair herkes imza attı. Komisyona katılmayanlar da oldu. Gelinen noktada yeni aşamadayız. Terör örgütün silahları tamamen bırakması için yasal çerçevenin oluşması gerekiyor. Yasal çerçevenin silah bırakma şartına bağlı olarak belli bir zaman dilimini kapsayan çerçeve olacak. Buradaki esas mesele; şimdi taslak olarak tartışılacak, daha sonra çerçeveye dönüştüğünde, silah bırakma şartıyla hayata geçecek. Bu Meclis komisyon raporu, Cumhur ittifakının açıklamalarında kastedilen budur. Bunun mantığı; bu çerçeve silah bırakma şartına bağlı olarak hayata geçecek çerçevedir. PKK terör örgütünü hedeflemekte ve belli bir süreyi içerecektir.

* Bu hızlanma meselesi hakkında Cumhur İttifakı'na muhalefet edenlerden çok konuşanlar, esasında iki kanatlı kuş yaklaşımına ve işin doğasına aykırı iş yapıyorlar. Sürekli yasal çerçeveden bahsediyorlar ama bir kerecik bile terör örgütünün silah bırakmasından bahsetmiyorlar. Burada bütün amaç silahlı yapının ortadan kalkmasıdır. Birileri bundan terörün meşrulaşmasını ya da terör eylemlerinin mazur göstermesini anlamaya ve anlatmaya çalışıyor. Bu medeni toplumda asla kabul edilemeyecek yaklaşımdır. Terör insanlık suçudur. Yıllar içerisinde bölgemize dönük planları olan büyük devletler var. Bu devletlerin kullandığı vekil güçler var. Bir kısmı biliniyor, bir kısmı bilinmiyor. Bölgede halkların çıkarlarını hedef alan emperyal güçlerin vekil güçleri kullandığını hepimiz biliyoruz. Herhangi terör örgütü etnik, mezhebi grup adına mücadele ediyorum diyorsa bu büyük bir yalandır ve tabeladır. Bugün gelinen nokta, yeni aşamadayız. Bunun sona ermesi için hızlı davranmak lazım. Hız kelimesini kullanacaksak bu kelimeyi en yüksek tonla biz kullanıyoruz. Terör örgütünün silah bırakmasını temin etmek üzere yasal düzenleme konusunda tam irademiz var. Bu sürecin bu çerçevede en hızlı şekilde tamamlanması lazım.

YASAL ÇERÇEVE BAŞLIĞI

* Bazıları "İktidar bu konuyu oyalıyor" diyor. Halbuki burası bütün hassasiyetlerin beraber yürütüldüğü yer. Devlet politikası ve devletin kurumları açısından da net. Taslak tartışılacak, çerçeve ortaya çıkacaktır. Konunu takip edilmesiyle beraber sayın Cumhurbaşkanımızın takdir edeceği bu bir özel mekanizma mı olur, MGK mı olur. Teyit edilecek, yasal çerçeve, devlet kurumları ikna olduktan sonra sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle o yasa hayata geçmiş olacak. Bu tespit mekanizması belli bakanlardan oluşabilir, teyit mekanizması MGK olabilir. Bunlar tartışılıyor kamuoyunda bunlar sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle sonuçlanacak süreçlerdir.

'CHP'DE MÜTHİŞ BİR GERİLEME VAR'

* CHP köklü bir parti. CHP'ye oy vere bütün vatandaşlarımıza buradan bir daha saygılarımızı iletiyoruz. Bizim açımızdan değişen bir şey yok. Biz sayın Kılıçdaroğlu ile de mücadele ettik. Sayın Özgür Özel'le de mücadele ettik. Bunların yönetim biçimlerinin CHP'ye gönül veren değerli vatandaşlarımıza haksızlık olduğunu değerlendiriyoruz . Müthiş bir siyasi gerileme var. CHP kendi birikimine uygun yönetimlere sahip olamadı her iki dönemde de. Dış politikada sayın Şükrü Elekdağ milletvekili iken karşı karşıya geldiğimiz çok konu olurdu. Bilge kişiliktir. Bugün mesela sayın Kılıçdaroğlu ve sayın Özel döneminde dış politikayla ilgili konuşmalar propagandist söyleme dayanıyor. Fakat herkes kendi kusurunu bizim üzerimizden temize çekmeye çalışıyor. Buna müsaade etmeyiz.

* Sürecin iddia edeni, suçlayanları CHP'li, suçlananlar CHP'li. Sonuçta bunlar ortaya döküldü. Yargı süreçleri gündeme aldı. Kendileri belediyelerde olanları Uşak'ta, Antalya'da, İstanbul'da olanları savunabiliyorlar mı? Büyük bir ayrışma yok mu CHP'liler arasında? Bugün İstanbul, Uşak, Antalya ve diğerleri CHP'nin bir kanadı arınmadan diğer kanadı kurultaydan bahsediyor. Bu CHP'nin kendi gündemi. Biz bu gündemin hiçbir tarafında yokuz. Bir siyasi gözlemci olarak bakarsak, böylesine yetersizlik, siyasi okuma yazma bilmezlik görmedim. Hiçbir krizi yönetemiyorlar. Memleketin meseleleriyle ilgili büyük laflar ediyorlar ancak bu kadar acemi yaklaşım olabilir mi? Hem sayın Kılıçdaroğlu hem de sayın Özel döneminde bazı krizler sıçrama elde etmek için vesiledir. Cumhurbaşkanımızın liderliği Cumhuriyet ve hatta dünya tarihinde karşılaşılmamış büyük krizleri yönetmesi sayesinde bu büyük sıçramaları yönetmiştir. Bunlar bir parti yönetimi skalasında bir yaklaşım bir duruş ortaya koyamıyorlar."

Kaynak: AA