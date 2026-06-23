Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Tarihi Çağrı: 'Bu Partinin Bu Ayıptan Derhal Kurtulması Lazım'

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Özgür Özel, 'mutlak butlan' kararının ardından üçüncü kez TBMM'de gerçekleştirilen CHP Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

'MİLLETİN DEDİĞİ OLACAK'

Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Partimizi ve ülkemizin geleceğini hedef alan bütün saldırılara rağmen bugün yine sizlerle milletimizin Meclisindeyiz. Baskıya, zorbalığa ve karanlığa teslim olmuyoruz. Milletin dediği olacak! Mücadele değiştirmek isteyen milletle Erdoğan arasında, değişime karşı duranlarla milletin arasında...

'O GÜNDEN BU YANA KURULTAY BEKLİYORUZ'

Geçen hafta 74 il başkanımız 81 ilden gelen delege imzalarımızı CHP'nin butlan yönetimindeki genel merkezine götürdük. 1004 delegemizin iradesini temsil eden ıslak imzaları götürdüler. Onu düşelim bunu düşelim dediler, 833 resmiyet kazanan imza teslim edildi, o günden bu yana kurultayı bekliyoruz. Tedbir var, kurultay yapamayız diyorlar. Delege imzasını alıp İlçe Seçim Kurulu'na bildirmek görevleri ama bununla ilgili bir sürü zorluk çıkarmak asıl niyeti gösteriyor.

'TEDBİR KARARI KURULTAYA ENGEL DEĞİL'

Kendilerine imzalarla birlikte, geniş bir dosya teslim ettik. Alanında önde gelen hukukçuların görüşü, tedbir kararının kurultaya engel olmadığını gösteren görüşlerini de aktardık.

'KEMAL BEY AYAKTA ALKIŞLIYORDU'

O gün Kemal Bey'e oy verenlerden yaklaşık 570'i bugün kurultay yapılsın diye oy verdi. Bu arkadaşları tekrar çağırdık biz önceki kurultayda. İradelerini ortaya koydular. Kemal Bey salonda oturuyordu. O kurultayın kapanışında delegenin iradesini göstermesini bütün salonla Kemal Bey ayakta alkışlıyordu.

'KADINLARIN SEÇTİĞİ BAŞKANA ERKEKLER ATAMA YAPIYOR'

Kadınların seçtiği başkana erkekler atama yapıyor. 30 yaşın altındakilerin kendi seçtiği başkanlara hepsi 30 yaşın üstündeki bir MYK atama yapıyor. Bu ülkeye sandığı, demokrasiyi getirmiş bir partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazım. Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum.

'BEN MİLLETİN KAHVESİNDEN, KÖYÜNDEN ALDIĞIM YETKİYLE GELDİM'

Artık umut salonlarda değil umut sokakta. O ışığı Ankara, Denizli, Burdur sokaklarında, ilçelerde köylerde gördüm. Atanmışlar kendilerini atayan yerden, seçilmişler talimatı milletten alırlar. Ben bugün bu kürsüye milletin kahvesinden, köyünden, meydanından aldığım yetkiyle geldim.

'BANK BULUP ÜSTÜNE ÇIKTIK, MİLETTİN GÖNLÜNE KAVUŞTUK'

Çardak'ta kahve içmeye geldik. Kadınlar erkekleri ittirdi. 'Biz kahveye çıkıyoruz Özgür'ümle çayı biz içeceğiz' dediler. Annelerime, ablalarıma selam olsun. Konuşma yapmak için bir bank bulup üstüne çıktık. Milletin gönlüne kavuştuk...

'O BANKA İKTİDAR PARTİSİNİN GENEL BAŞKANI OLARAK ÇIKACAĞIM'

Denizli'nin büyük coşkusuyla Burdur'a gittik. Kadınlarla, işçilerle, emeklilerle ayrı ayrı buluştuk. Sokak sokak büyüyerek ve kararlılıkla yürüyerek devam ediyoruz. Sıkıntılar büyük, tartışmalar zor ama öyle bir yerdeyiz ki binaları, imkanları geride bırakıp milletle kucaklaşınca oradan aldığımız güçle bu iktidarı değiştirme kararlılığını iliğimizde kemiğimizde hissediyoruz. Geri gidip o banka, iktidar partisinin Genel Başkanı olarak çıkacağım!

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Kaynak: Haber Merkezi