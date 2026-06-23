Yıllar Sonra İlk Temas... Kılıçdaroğlu İle İnce Yan Yana

CHP'de 'mutlak butlan' tartışmasının gölgesinde düzenlenen cenaze töreninde dikkat çeken bir buluşma yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce yıllar sonra burada bir araya geldi.

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Yıllar Sonra İlk Temas... Kılıçdaroğlu İle İnce Yan Yana
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'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin hayatını kaybeden babası emekli Hava Savunma Albayı Fevzi Tunç Türeli için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

tv100'de yer alan habere göre Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Muharrem İnce, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, CHP milletvekilleri ve vatandaşlar katılırken cenaze namazının ardından Türeli için askeri tören düzenlendi. Muharrem İnce, yıllar sonra bu törende Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
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