12. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: Yargı Sisteminde Radikal Değişim

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Meclis'e sunulacak 12. Yargı Paketi ile ilgili konuştu.

Akbaşoğlu, idari mahkemelerinin kapsamının genişletileceğini belirtip “Davalardaki uyuşmazlıkları tek hakim karara bağlayacak.” dedi.

Muhammed Emin Akbaşoğlu, Adli Tıp Kurumu'nun bilimsel kapasitesinin güçleneceğini de belirtti.

NOTERDEN EVRAK TALEBİNE ELEKTRONİK İMZA DÜZENLEMESİ

Noterlik işlemlerinde de büyük bir kolaylığa gidileceğini belirten Akbaşoğlu “Noterlik evrak ve defterlerin asıllarının mahkeme veya başsavcılıklarca istenmesi halinde noterlerin aslına uygun örneğini yerinde saklayarak ilgili merciine aslını göndermesi onaylı örnek istendiğinde ise evrakı elektronik ortamda tarayarak güvenli elektronik imza ile saniyeler içerisinde ilgili merciine ulaştırmasını düzenliyoruz.” dedi.

İCRALARDA YASAL BAŞVURU ZORUNLULUĞU

Akbaşoğlu icra sisteminde yapılması planlanan değişikliğe dair de değerlendirmelerde bulunarak, "Kanun teklifimizle getirdiğimiz en önemli yeniliklerden biri, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve icra dairelerinin gereksiz yere meşgul edilmesinin önlenmesidir. Yargıtay, bölge adliye mahkemeleri ve ilk derece mahkemelerince idare aleyhine hükmedilen para alacakları, vekâlet ücretleri ve yargılama giderleri için doğrudan icra takibi yapılması dönemini sona erdiriyoruz.

Vatandaşlarımızın alacaklarına daha zahmetsiz şekilde kavuşabilmeleri amacıyla icra takibi başlatılmadan önce idareye yazılı başvuru yapılmasını ve hesap numarasının bildirilmesini zorunlu hâle getiriyoruz. Böylece devletimizin üzerindeki gereksiz mali külfetler ortadan kaldırılırken vatandaşlarımızın alacaklarını çok daha hızlı tahsil edebilmelerine imkân sağlıyoruz. İdareye tanınan bir aylık süre içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde cebri icra yoluna gidilebilmesi imkânı da devam edecek." ifadelerini kullandı.

DURUŞMALAR ARASI SÜRE 3 AYDAN FAZLA OLAMAYACAK

Teklifle yargılamaların hızlandırılması, usul ekonomisinin sağlanması ve makul sürede yargılanma hakkının daha etkin biçimde temini amacıyla Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yapılacak değişikliğe göre hukuk yargılamalarında duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olamayacak.

İşin niteliği gereği bilirkişi incelemesinin uzaması veya istinabe yoluyla tahkikat işlemlerinin yürütülmesi gibi zorunlu hallerde hakim gerekçesini belirterek daha uzun süre belirleyebilecek.

E-DURUŞMA SİSTEMİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR

Yargıda, bilişim teknolojilerinin sağladığı faydalardan daha fazla yararlanılması amacıyla e-Duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek, ön inceleme duruşmaları da e-Duruşma ile yapılacak.

Türk Ceza Kanunu'ndaki değişiklikle ise haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşmak müstakil suç olarak düzenlenecek ve hapis cezası verilecek.

HESAP BİLGİLERİNİ BAŞKALARIYLA PAYLAŞMAK SUÇ SAYILACAK

Yeni suç ihdası dolayısıyla hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar ve bu hesapları dolandırıcılıkta kullanılanlar "nitelikli dolandırıcılık" yerine yeni suç kapsamında cezalandırılacak.

YARGITAY'IN BOZMA YETKİSİNE SINIRLAMA

Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması amacıyla bölge adliye mahkemelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği kararlar hariç olmak üzere, ilk derece mahkemelerinin sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma kararı veremeyeceğine yönelik düzenleme yapılacak.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda, hukuki boşlukların doldurulması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi