CHP'de Sular Durulmuyor! Son 4 Gün... Özgür Özel Cephesinden Bir Olağanüstü Kurultay Hamlesi Daha

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay delegelerinin topladığı olağanüstü seçim imzalarının ardından başlayan 10 günlük yasal sürede son dönemece girildi. 'Mutlak butlan' kararıyla koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine karşı bayrak açan Özgür Özel cephesi, tüzük hükümlerinin yerine getirilmemesi halinde partiyi kurultaya götürmek için Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kapısını çalacak.

'DELEGE İRADESİ SİYASİ KEYFİYETE BIRAKILAMAZ'

NEFES'ten Merve Şişman'ın haberine göre, CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, parti tüzüğünün açık olduğunu hatırlattı. Kurultay delegelerinin noter onaylı iradesinin yok sayılamayacağını belirten Çiftci, şu ifadeleri kullandı:

“Tüzük son derece nettir. Olağanüstü kurultay için üç yöntem bulunuyor. Bunlardan biri de kurultay üye tam sayısının beşte birinin noter onaylı imzasıyla başvuru yapmasıdır. Seçim gündemi eklenmesi için aranan salt çoğunluk da dahil olmak üzere tüm hukuki koşullar eksiksiz sağlanmıştır. Delege iradesi ortadadır. Bu aşamadan sonra yönetimin yapması gereken tek şey, imzaları işleme alıp süreci başlatmaktır.”

SON 4 GÜN

Parti kulislerinden sızan bilgilere göre, noter onaylı kurultay talepleri 17 Haziran tarihinde genel merkeze resmi olarak teslim edildi. Tüzüğe göre bu başvurunun ardından yönetime tanınan 10 günlük yasal sürede artık son viraja girildi. Sürenin dolmasına yalnızca 4 gün kaldı.

ADIM ATILMAZSA YARGI MÜDAHALE EDECEK

Mevcut yönetimi "mutlak butlan yönetimi" olarak tanımlayan Gül Çiftci, delegelerin talebinin görmezden gelinmesi durumunda izleyecekleri hukuki yol haritasını ilk kez açıkladı.

Çiftci, tüzüğün çiğnenmesi halinde Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuracaklarını belirterek, "Delege iradesinin engellendiğini ve tüzüğün açık hükmünün uygulanmadığını tespit ettireceğiz. O andan sonra mahkemenin olağanüstü kurultaya gidilmesi yönünde karar vermesi hukuki bir zorunluluktur" diyerek partiyi mahkeme kararıyla kurultaya götüreceklerinin sinyalini verdi.

Kaynak: Nefes Gazetesi