Ankara Bu İddiayı Konuşuyor! Özgür Özel'in Kuracağı Yeni Partinin Adı Sızdı

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CHP'de kurultay tartışmaları sürerken, parti içindeki gelişmeler siyaset gündeminin en sıcak başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Gözler bir yandan kurultay sürecine çevrilirken, diğer yandan Genel Başkan Özgür Özel'in önümüzdeki dönemde atabileceği adımlar merak konusu oldu.

Ankara kulislerinde konuşulan iddialara göre, parti içinde yaşanan görüş ayrılıklarının derinleşmesi halinde Özgür Özel'in yeni bir siyasi oluşuma öncülük edebileceği belirtiliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda kurulacak partinin ismiyle ilgili de çeşitli değerlendirmeler yapılmaya başlandı.

YENİ PARTİ İÇİN 'YÜRÜYÜŞ' İSMİ GÜNDEMDE

Siyasi kulislerde dillendirilen iddialara göre, olası bir yeni parti için en güçlü isim alternatiflerinden biri "Yürüyüş" olarak öne çıkıyor. Yeni oluşumun sadece CHP tabanına değil, farklı siyasi görüşlerden seçmenlere de hitap edecek geniş bir yapı hedefiyle şekillendirilebileceği konuşuluyor.

GÖZLER GRUP TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

CHP'de bu hafta yapılacak grup toplantısı öncesinde dikkatler Özgür Özel'in vereceği mesajlara çevrildi. Kulis bilgilerine göre Özel'in konuşmasında kurultay sürecine ilişkin net bir çağrıda bulunabileceği belirtiliyor. Özel'in, kurultayın ne zaman yapılacağı konusunda belirsizliğin sona ermesini isteyerek parti yönetimine açık mesaj vermesi bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDE DE HAREKETLİLİK VAR

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek gündemdeki konuları değerlendireceği ifade ediliyor. Parti içinde yaşanan gelişmelerin ve disiplin süreçlerinin toplantıların ana gündem maddeleri arasında yer alacağı belirtiliyor.

SAHA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Özgür Özel'in ise çeşitli illerde gerçekleştirdiği ziyaretlerle vatandaşlarla buluşmaya devam ettiği öğrenildi. Olası bir siyasi oluşum ihtimaline karşı hazırlıkların sürdüğü, kurucu kadro ve vitrin isimleri konusunda da değerlendirmelerin yapıldığı öne sürülüyor.

Siyasi kulislerde yeni oluşuma katılabilecek milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla ilgili çeşitli senaryoların konuşulduğu ifade edilirken, CHP'deki gelişmelerin önümüzdeki günlerde daha da netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi