Karadeniz'de Yük Gemisine Dron Saldırısı: Yaralılar Arasında Türkler de Var

Karadeniz'de Victress adlı yük gemisine dron saldırısı gerçekleştirildi. Gemide büyük bir yangına neden olan saldırıda hayatını kaybedenlerin olduğu iddia edilirken, kurtarılan 9 mürettebat arasında Türklerin de olduğu aktarıldı.

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Karadeniz'de Yük Gemisine Dron Saldırısı: Yaralılar Arasında Türkler de Var
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Karadeniz'de seyir halindeki Panama bayraklı Victress adlı yük gemisi, insansız hava aracı saldırısına uğradı. Saldırının ardından gemide büyük çaplı yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, gemide Mısır, Türkiye ve Hindistan vatandaşı mürettebat bulunuyordu. Yangının kısa sürede geminin büyük bölümüne yayıldığı belirtildi.

9 KİŞİ KURTARILDI

Saldırının ardından mürettebatın tahliyesi için çalışma başlatıldı. İlk belirlemelere göre 9 mürettebat kurtarılırken, kurtarılanlar arasında Türk vatandaşlarının da yer aldığı aktarıldı.

Saldırı sonrası çıkan yangının gemide ciddi hasara neden olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Victress'in son durumu ve kayıp olduğu belirtilen mürettebata ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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