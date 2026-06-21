Iğdır Belediyesi’nde 3 Başkan Yardımcısı Görevden Alındı

Iğdır Belediye Başkan Yardımcıları Nesim Yiğit, Nevzat Kesemen ve Seyran Ayhan görevlerinden alındı. Kararın gerekçesine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

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Iğdır Belediyesi’nde 3 Başkan Yardımcısı Görevden Alındı
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DEM Partili Iğdır Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevlerinde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Belediye Başkan Yardımcıları Nesim Yiğit, Nevzat Kesemen ve Seyran Ayhan görevlerinden alındı.

Iğdır Belediyesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görevden alınan isimlerin yerine kimlerin atanacağı da kamuoyuyla paylaşılmadı.

Kaynak: İHA

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Iğdır DEM Parti
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