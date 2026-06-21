Iğdır Belediyesi’nde 3 Başkan Yardımcısı Görevden Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEM Partili Iğdır Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevlerinde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Belediye Başkan Yardımcıları Nesim Yiğit, Nevzat Kesemen ve Seyran Ayhan görevlerinden alındı.

Iğdır Belediyesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görevden alınan isimlerin yerine kimlerin atanacağı da kamuoyuyla paylaşılmadı.

Kaynak: İHA