Aksaray’da Otomobil Kanala Düştü: 2 Ölü

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Olay, merkeze bağlı Sağlık beldesinde meydana geldi. İddiaya göre; tarlaya gitmek için yol üzerinden geçen mahallenin muhtarı, drenaj kuyusu içerisinde ters duran 68 AGV 799 plakalı otomobili gördü. Muhtarın ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Dalgıç ekibi, Zarife İlban (25) ile Kadir Baltacı'nın (32) cansız bedenini otomobilin içerisinden çıkardı. Cesetler otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA