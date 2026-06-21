Aksaray’da Otomobil Kanala Düştü: 2 Ölü

Aksaray'da drenaj kuyusu içerisine düşmüş olarak bulunan otomobilin içerisinden biri kadın 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Son Güncelleme:
Aksaray’da Otomobil Kanala Düştü: 2 Ölü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, merkeze bağlı Sağlık beldesinde meydana geldi. İddiaya göre; tarlaya gitmek için yol üzerinden geçen mahallenin muhtarı, drenaj kuyusu içerisinde ters duran 68 AGV 799 plakalı otomobili gördü. Muhtarın ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Dalgıç ekibi, Zarife İlban (25) ile Kadir Baltacı'nın (32) cansız bedenini otomobilin içerisinden çıkardı. Cesetler otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Aksaray
Son Güncelleme:
YKS Soru ve Cevap Anahtarları Erişime Açıldı YKS Soru ve Cevap Anahtarları Erişime Açıldı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Şair Sabahattin Yalkın Hayatını Kaybetti Şair Sabahattin Yalkın Hayatını Kaybetti
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den İstifa Eden Cemil Tugay Katılacağı Partiyi Açıkladı: Eğer Bunlar Olursa... Cemil Tugay Katılacağı Partiyi Açıkladı
TBMM'de Fezleke Hareketliliği: AK Partili Kurmaylar Yol Haritasını Açıkladı TBMM'de Fezleke Hareketliliği: AK Partili Kurmaylar Yol Haritasını Açıkladı
Esnaflarla Motokuryeler Arasında 'Sipariş' Muharebesi: 5 Yaralı, 10 Gözaltı Esnaflarla Motokuryeler Arasında 'Sipariş' Muharebesi: 5 Yaralı, 10 Gözaltı
Acı Haberi Akın Gürlek Duyurdu: Aylardır Aranan 19 Yaşındaki Aysel Yıldırım'ın Öldürüldüğü Ortaya Çıktı 19 Yaşındaki Aysel Yıldırım Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
İsviçre'de Tarihi Zirve: ABD-İran Görüşmesi Başladı, İlk Açıklama Geldi Zirveden İlk Açıklama Geldi