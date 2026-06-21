Şair Sabahattin Yalkın Hayatını Kaybetti

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Şair Sabahattin Yalkın hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Şair Sabahattin Yalkın Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk edebiyatının önemli şairlerinden Sabahattin Yalkın, 92 yaşında hayatını kaybetti. Yalkın, bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Yalkın, yarın öğle namazının ardından, İstanbul Üsküdar’da bulunan Karacaahmet mezarlığında toprağa verilecek.

SABAHATTİN YALKIN KİMDİR?

1934 yılında Hatay-Antakya’da doğan Yalkın, ilk ve ortaöğrenimini burada, yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi’nde tamamladı. Şiire lise yıllarında ilgi duydu. Bu dönemde yazdıkları yerel gazetelerde, daha sonra Yelken, Yeditepe, Türk Dili, Dost, İmece gibi dergilerde; Topaloğlu soyadı ile yayımlandı. Şiirlerini ilk kez Akdeniz Delisi adıyla 1988 yılında topladı. 1992 yılında Güney Güneşi (Hatay Şiirleri) ve Bütün Yüzlerim Anadolu, 1994’te Aşkdeniz, 1995 yılında Çocuk Deliceleri (1994 Çankaya Belediyesi ve Damar Dergisi Çocuk Şiirleri Dalında Birincilik Ödülü), 1996 yılında Beni Yasaklama, 1998’de Sabahı Düşünmek adlı şiir kitapları yayımlandı. Daha sonra da çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
AYT'yi Saniyelerle Kaçıran Genç Bir Yılından Oldu! Velilerin 'Al, Al' Tezahüratları da İşe Yaramadı AYT'yi Saniyelerle Kaçıran Genç Bir Yılından Oldu! Velilerin 'Al, Al' Tezahüratları da İşe Yaramadı
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Görüştü
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den İstifa Eden Cemil Tugay Katılacağı Partiyi Açıkladı: Eğer Bunlar Olursa... Cemil Tugay Katılacağı Partiyi Açıkladı
TBMM'de Fezleke Hareketliliği: AK Partili Kurmaylar Yol Haritasını Açıkladı TBMM'de Fezleke Hareketliliği: AK Partili Kurmaylar Yol Haritasını Açıkladı
Esnaflarla Motokuryeler Arasında 'Sipariş' Muharebesi: 5 Yaralı, 10 Gözaltı Esnaflarla Motokuryeler Arasında 'Sipariş' Muharebesi: 5 Yaralı, 10 Gözaltı
Acı Haberi Akın Gürlek Duyurdu: Aylardır Aranan 19 Yaşındaki Aysel Yıldırım'ın Öldürüldüğü Ortaya Çıktı 19 Yaşındaki Aysel Yıldırım Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
İsviçre'de Tarihi Zirve: ABD-İran Görüşmesi Başladı, İlk Açıklama Geldi Zirveden İlk Açıklama Geldi