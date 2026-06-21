YKS Soru ve Cevap Anahtarları Erişime Açıldı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

Kaynak: Haber Merkezi