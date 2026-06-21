Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.
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Dışişleri Bakanlığı’nın sanal medya hesabından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısır ziyaretiyle ilgili bir paylaşım yapıldı.
HAKAN FİDAN CUMHURBAŞKANI SİSİ İLE GÖRÜŞTÜ
Paylaşımda, Bakan Hakan Fidan'ın, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Kahire'de Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildiği bildirildi.
Kaynak: DHA
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