'Özgür Özel Yeni Parti mi Kuruyor? 'Tarihi Netleşti, 106 Vekil Katılacak' İddiası

CHP kulislerinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Özgür Özel’in yeni bir siyasi parti hazırlığında olduğu, bu parti için tarih belirlendiği ve 106 milletvekilinin katılacağı iddia edildi.

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'Özgür Özel Yeni Parti mi Kuruyor? 'Tarihi Netleşti, 106 Vekil Katılacak' İddiası
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Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, siyaset gündemini sarsacak kulis bilgisini tv100 ekranlarında paylaştı. Burhan, “Temmuz ayının 14’üne kadar CHP’de, sayın Özgür Özel ve ekibine yakın 106 milletvekili istifa edip yeni partiye katılacak" dedi.

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