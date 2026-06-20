Özgür Özel Burdur'da Konuştu: 'CHP'yi Elimizden Almak İstiyorlar'

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, Burdur programı kapsamında Çavdır ilçesinde bir kahvehaneyi ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Partisindeki 'mutlak butlan' tartışmaları ve genel merkez binalarına yönelik müdahalelerin ardından bir kez daha sert konuşan Özel, iktidarın ve parti içi muhalefetin hedefinde olduklarını savundu.

'CHP'Yİ ELİMİZDEN ALMAK İSTİYORLAR'

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'yi 47 yıl sonra birinci parti yaptıklarını hatırlatan Özgür Özel, yakalanan bu ivmenin 'birilerini rahatsız ettiğini' iddia etti:

"Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni elimizden almak, yani yürüyüşümüzü, emekliyi, işçiyi, çiftçiyi, gençleri iktidara taşıyacağımız o büyük yürüyüşü durdurmak istiyorlar. Bizden kurtulmak, kendi iktidarlarını korumak istiyorlar. Ama halk bize 'Yürüyün, millet arkanızda' dedi. Karşımızdakilerden korkmuyoruz."

'GEREKİRSE PORTAKAL KASASININ ÜSTÜNE ÇIKARIZ'

Parti binaları ve seçim otobüslerine yönelik engellemelere de değinen Özgür Özel, maruz kaldıkları müdahaleleri şu sözlerle aktardı:

"Bizi devletimizin polisini kullanarak zorla binadan attılar. Üzerinde 265 tane miting yaptığım seçim otobüslerimizi elimizden aldılar. 'Bu Özgür'ü sustururuz, değişimcileri durdururuz' sandılar. Aha da buradan söylüyorum; Çavdır'da bir kahvede, bir sandalyenin üstündeyim ama milletin gönlündeyim. Bize lüks binalar lazım değil. Gerekirse portakal kasasını ters çevirir, üstüne çıkar yine milletle buluşuruz."

'BUNDAN SONRA SOKAKTAYIZ'

Konuşmasında CHP'nin geçmiş dönemdeki siyaset tarzına da göndermede bulunan Özel, partinin artık kaybetmeye tahammülü olmadığını vurguladı. "Siyaset eski, köhnemiş, yaşlanmış ve kaybetmeye alışmış o anlayışı geride bıraktı" diyen Özel, çiftçiye KDV'siz mazot, emekliye 20 bin lira asgari destek gibi vaatlerini yineleyerek, "Bundan sonra meydandayız, sokaktayız, sandalyenin üstündeyiz. Hep beraber iktidara yürüyeceğiz" diyerek konuşmasını noktaladı.

Kaynak: Haber Merkezi