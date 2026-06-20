Cemil Tugay, İstifasının Perde Arkasını Anlattı: 'Öncesinde Özgür Bey'le Görüştüm'

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CHP'nin 38. Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından yaşanan ihraç ve görevden alma kararlarına tepki göstererek partisinden istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sürecin perde arkasını anlattı. Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Tugay, "İhraçlar, atamalar, kötü bir noktaya gidiyor. Buna tepki göstermemiz gerektiğini düşünüyordum. Bu yönde bir adım atmayı çalıştım" dedi.

'NET TAVIR KOYMAK GEREKİR'

Tugay, ortaya çıkan tablonun ve halkın tepkisinin kendi siyasetleriyle örtüşmediğini anladığını dile getirerek, "Burada net bir tavır koymamız gerektiğini, gerekirse istifa etmeyi göze alabileceğimizi kararımla ortaya koydum" dedi. Tugay'ın öne çıkan diğer mesajları şöyle:

“* Genel Başkanımız Özgür Özel’in, çözüm için çok dikkatle yapılabilecek her şeyi tüketene kadar bu süreci takip edeceğini görüyordum. Ama diğer taraftan da butlan yönetiminin yaptıklarına baktığımda kesinlikle bildiğimiz anlamda bir CHP yapısına dönmeye niyeti olmadığını, bunun için türlü gerekçeler ürettiğini ve dolayısıyla sadece bir oyalama içerisinde olduklarını anladım.

* Halkın arasında gezdiğimiz zaman gerek partililerimiz, gerekse yurttaşlarımız "Bu duruma karşı siz ne yapacaksınız?" diye sürekli soruyor. Bir belirsizlik içerisinde işi bırakmak, bize karşı itimatlarını da sarsabilir. Yani "Kendi koltuğumuzu korumak pahasına yapılan yanlış bir şeyi onaylayıp onun bir parçası olamayız, olmam" diye söylememiz lazım. Benim istifa kararımın bu anlamda önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum.

'ÖZEL, İSTİFAMA İTİRAZ ETMEDİ'

* İstifa öncesi Özgür Özel Bey'le düşüncemi paylaştım. Özgür Bey, kendi adına "Biraz bekleyelim" gibi bir düşünce ortaya koydu ancak benim CHP’den istifa etmeme de itirazı olmadı. CHP’den istifa ettim ama dünya görüşümde, siyasete bakış açımda bir değişiklik yok. Öyle insanlar değiliz.

" Bizim burada arayışımız tamamen halkımızın talep ettiği bir siyasi oluşumun yani mümkünse CHP içerisinde olması ama olamıyorsa da geçici de olsa dışarıda yeni bir partiyle olması.

* AKP'ye geçmem mümkün değil, böyle bir şeyi asla yapmam.

Kaynak: Haber Merkezi