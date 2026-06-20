İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Kaçırılmasında Şok İddia: Yerebatan Sarnıcı Detayı Ortaya Çıktı

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İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İBB'ye bağlı Kültür A.Ş.nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2'si müteahhit, 1'i eski Kültür A.Ş. çalışanı 8 kişi gözaltına alındı. SABAH'ın haberine göre, Karaal'ın kaçırılma nedeninin bir süre önce Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen İBB'nin işlettiği Yerebatan Sarnıcı'nın temizlik işleri ihalesini alan şirketin verdiği rüşvetin iadesi istemesiyle yaşandığı iddia edildi.

‘BİZE PARA GÖNDERECEKSİNİZ’

Kaçırıldığı gün Silivri’de davası bulunan Erhan Karaal’ın akşam eve geldiğinde eşi ve kızıyla sahile yürüyüşe gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Evin önüne inerek eşinin hazırlanmasını bekleyen Erhan Karaal’ın bu sırada kaçırıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, Karaal'ı kaçırdıktan sonra eşini yurt dışı numarasından arayan bir kişinin "Sizde para olduğunu biliyoruz. Bize para göndereceksiniz" diyerek tehdit ettiği belirlendi.

YEREBATAN SARNICI DETAYI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından olayın ardından başlatılan soruşturmada İBB davasında tutuksuz olarak yargılanan Erhan Karaal’ın, işten çıkardığı eski çalışan ile bu çalışanla aralarının iyi olduğu öğrenilen iki müteahhitle husumetinin bulunduğu tespit edildi. Özellikle Yerebatan Sarnıcının Kültür Bakanlığına devredilmesinin ardından ihale alamayan iki müteahhitin Erhan Karaal’e yeni ihaleler vermesi için baskı yaptığı belirlendi. Bu gelişme üzerine iki müteahhittin ve eski çalışanın da bu gözaltına alındığı öğrenildi.

4 FARKLI ADRESE GÖTÜREREK SAKLAMIŞLAR

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin ilk ifadelerinde olayla bir ilgililerinin olmadığını söylediği belirtilirken, polis diğer yandan kaçıran kişileri takibe aldığı öğrenildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin olay yerine iki otomobille geldikleri, kaçırma olayının ardından Erhan Karaal’ı diğer otomobile geçirdikleri belirlendi. Şüphelilerin ara sokakları takip ederek D-100 Karayoluna ktıkları ardından Erhan Karaal’ı 4 farklı adrese götürerek sakladıkları belirlendi.

BASKIN YAPILAN 20. ADRESTE KURTARILDI

Polisin yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünü kullanarak şüphelileri yakalamak için çalışma yaptı. Şüphelileri yakalamak için Kocaeli ve Yalova ve İstanbul’da tespit edilen 19 adrese baskın yapıldı. Ancak buralarda bulunamayan Erhan Karaal’ın Tuzla’da boş bir depoda tutulduğu belirlendi. Başında silahlı bir kişi beklediği tespit edilen Erhan Karsal’ı kurtarmak için çok dikkatli bir operasyon yapıldı. Gasp Büro Amirliği ve Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ani baskında elleri ayakları bağlı bir şekilde yerde oturtulan Erhan Karaal’ı kurtarılırken, yanında bekleyen silahı şüphelide kıskıvrak yakalandı.

Kaynak: Sabah-DHA