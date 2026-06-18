ABD-İran Barışında Tarihi Gün: Trump ve Pezeşkiyan Anlaşmayı İmzaladı

ABD ile İran arasında savaşın sona ermesine ilişkin anlaşmada kritik aşama aşıldı. Trump ve Pezeşkiyan mutabakat zaptını imzaladı.

Son Güncelleme:
ABD-İran Barışında Tarihi Gün: Trump ve Pezeşkiyan Anlaşmayı İmzaladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ile İran arasında savaşın sona ermesine yönelik barış sürecinde son aşamaya gelindi. Uzun süren görüşmelerin ardından iki ülkenin mutabakata vardığı, imzaların atılmasının beklendiği ifade edilmişti.

Mutabakat zaptı, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de 14 maddelik mutabakat zaptının resmen imzalandığını duyurdu.

ABD DOĞRULADI

İran Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın iki ülke lideri tarafından dijital ortamda imzalandığını ve uygulamaya konulduğunu açıkladı. ABD’li yetkililer de İsrail basınına yaptıkları açıklamada anlaşmanın imzalandığını doğruladı.

Trump'tan Flaş İran Açıklaması: 'Netanyahu Bazen Fazla Heyecanlanıyor Ama...'Trump'tan Flaş İran Açıklaması: 'Netanyahu Bazen Fazla Heyecanlanıyor Ama...'Dünya

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Trump'a Meydan Okudu: 'İsrail Olmasaydı ABD Olmazdı'ABD'nin İsrail Büyükelçisi Trump'a Meydan Okudu: 'İsrail Olmasaydı ABD Olmazdı'Dünya

ABD–İran Anlaşmasında 14 Kritik Madde: İşte Tüm DetaylarABD–İran Anlaşmasında 14 Kritik Madde: İşte Tüm DetaylarDünya

Kaynak: AA

Etiketler
ABD İran
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Günlerdir Tartışılıyordu: Özgür Özel'in 'Yedek Partisi' Belli Oldu Özgür Özel'in 'Yedek Partisi' Belli Oldu
Siyasette 'Transfer' Hazırlığı: 'İki İsim Daha AK Parti'ye Katılacak' İddiası 'İki İsim Daha AK Parti'ye Katılacak' İddiası
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Siyasette 'Transfer' Hazırlığı: 'İki İsim Daha AK Parti'ye Katılacak' İddiası 'İki İsim Daha AK Parti'ye Katılacak' İddiası
Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı! Beş Yaralı Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı! Beş Yaralı
ABD-İran Barışında Tarihi Gün: Trump ve Pezeşkiyan Anlaşmayı İmzaladı Trump ve Pezeşkiyan Anlaşmayı İmzaladı
CHP MYK'da İhraç Kararı: Listede Özgür Çelik Dahil Çok Sayıda İsim Var CHP MYK'da İhraç Kararı: Listede Özgür Çelik Dahil Çok Sayıda İsim Var
CHP'nin Milletvekili Sayısı 129'a Düştü: Yargıtay'dan Kritik Karar CHP'nin Milletvekili Sayısı 129'a Düştü