YKS Yolunda Kahreden Ölüm! Sınava Yetişmeye Çalışan İki Genç Tırla Çarpıştı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, YKS'ye yetişmek için yola çıkan iki kuzenin bulunduğu otomobil kavşakta tırla çarpıştı. Feci kazada ağır yaralanan gençlerden biri hastanede hayatını kaybetti.

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Türkiye genelinde milyonlarca adayın üniversite hayaliyle sandık başına gittiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunun ilk gününde, Gaziantep’ten kahreden bir kaza haberi geldi. Karkamış ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sınav merkezine ulaşmaya çalışan iki genç tırın altında kaldı. Kazada ağır yaralanan öğrencilerden biri yaşam mücadelesini kaybetti.

YKS Yolunda Kahreden Ölüm! Sınava Yetişmeye Çalışan İki Genç Tırla Çarpıştı - Resim : 1

KAVŞAKTA TIRLA ÇARPIŞTILAR

Kaza, sabah saatlerinde Karkamış ilçesi kırsal Soylu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Fatih İnal (19) idaresindeki 34 RN 5735 plakalı otomobil, kavşakta Ahmet A. idaresindeki tırla çarpıştı. Feci kazada, YKS TYT oturumuna yetişmek için Nizip ilçesine gittikleri öğrenilen ve akraba olan otomobil sürücüsü Fatih İnal ile Ahmet İnal (19) yaralandı.

YKS Yolunda Kahreden Ölüm! Sınava Yetişmeye Çalışan İki Genç Tırla Çarpıştı - Resim : 2

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Fatih İnal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Ahmet İnal'ın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

YKS Yolunda Kahreden Ölüm! Sınava Yetişmeye Çalışan İki Genç Tırla Çarpıştı - Resim : 3

Hayatını kaybeden Fatih İnal'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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