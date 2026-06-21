Barajda Ceset Alarmı! Gerçek Başka Çıktı

Artvin'de Muratlı Barajı'nda su yüzeyinde ceset olduğu ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Dalgıçların yaptığı incelemede, ceset sanılan cismin cansız manken olduğu ortaya çıktı.

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Artvin'de Muratlı Barajı Gölü'nde su yüzeyinde ceset olduğu yönündeki ihbar, ekipleri alarma geçirdi. Olay, Muratlı Barajı Gölü'nde meydana geldi. Su yüzeyinde ayakları görünen bir cismin ceset olabileceği yönündeki ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri ile Hopa Deniz Polisi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan dalgıç ekipleri, gölde inceleme başlattı. Suya dalış yapan ekipler, ihbara konu olan cismin bir cansız manken olduğunu belirledi.

Kaynak: DHA

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