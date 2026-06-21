Barajda Ceset Alarmı! Gerçek Başka Çıktı

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Artvin'de Muratlı Barajı Gölü'nde su yüzeyinde ceset olduğu yönündeki ihbar, ekipleri alarma geçirdi. Olay, Muratlı Barajı Gölü'nde meydana geldi. Su yüzeyinde ayakları görünen bir cismin ceset olabileceği yönündeki ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri ile Hopa Deniz Polisi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan dalgıç ekipleri, gölde inceleme başlattı. Suya dalış yapan ekipler, ihbara konu olan cismin bir cansız manken olduğunu belirledi.

Kaynak: DHA