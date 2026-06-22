Arabulucu Pakistan Açıkladı: ABD ile İran Masaya Dönecek mi?

Pakistanlı kaynaklar, İsviçre'de ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin sona ermediğini ancak askıya alınan görüşmelerin bugün yeniden başlamasının düşük ihtimal olduğunu açıkladı. Arabulucu ülkeler Pakistan ve Katar'ın, tarafları yeniden müzakere masasına döndürmek için temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

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Arabulucu Pakistan Açıkladı: ABD ile İran Masaya Dönecek mi?
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ABD ile İran arasındaki mutabakatın uygulanması amacıyla İsviçre'de yürütülen müzakereler, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleri üzerine çıkmaza girdi. Anlaşmaya arabuluculuk yapan Pakistanlı kaynaklar görüşmelerin sona ermediğini açıkladı. Kaynaklar askıya alınan görüşmelerin bugün yeniden başlama ihtimalinin de düşük olduğunu belirtti. Kaynak, ikinci turun ne zaman yapılacağına ilişkin ise bilgi vermedi.

'HERKES YORGUN'

Öte yandan, konuyla ilgili bilgi sahibi bir başka kaynak, Pakistanlı ve Katarlı yetkililerin İranlı müzakerecilerle temas halinde olduğunu ve görüşmelerin yeniden başlaması için ikna etmeye çalıştıklarını aktardı.

NE OLMUŞTU?

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmeler, Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda, İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında bugün başlamıştı.

Fars Haber Ajansına göre, İran heyeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran, Lübnan'daki yüksek maaşlı vekil güçlerinin sorun çıkarmalarını derhal engellemelidir. Aksi takdirde, geçen hafta yaptığımız gibi İran'a yine çok sert bir darbe indireceğiz, hatta bu sefer daha da sert şekilde. (İran Cumhurbaşkanı Mesud) Pezeşkiyan ağzından çıkanlara dikkat etse iyi olur, yoksa ülkenin geri kalanını da ele geçiririz" ifadelerinin ardından müzakere alanını terk etmişti.

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Kaynak: AA

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