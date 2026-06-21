Fransa’da Kavurucu Sıcaklar... 845 Okulda Eğitime Ara

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Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, aşırı sıcak hava nedeniyle 35 vilayette 'kırmızı', 45 vilayette 'turuncu' alarm verildi. Ülkenin farklı bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceye çıkarken, Landes vilayetine bağlı Pissos kasabasında termometreler 42 dereceyi gösterdi.

Sıcak hava nedeniyle alarm seviyesi yarın 49 vilayette 'kırmızı'ya, 40 vilayette 'turuncu'ya çıkarılacak. Aşırı sıcaklar öğrencilerin eğitim takvimini de etkiliyor.

OKULLAR KAPATILACAK

Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, France 3'e yaptığı açıklamada, yarın sıcak hava nedeniyle 845 okulun kapalı olacağını belirtti. Geffray, 1800 okulun da eğitim saatlerinde değişikliğe gideceğini kaydetti.

Kaynak: AA