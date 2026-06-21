Trump'tan İran'a Çok Sert Tehdit: Hürmüz'ü Kapatırsanız Bir Ülkeniz Kalmaz

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ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'de ABD ve İran heyetleri arasında başlayan ve Katar ile Pakistanlı yetkililerin de katıldığı görüşmeler devam ederken dikkat çeken bir çıkış yaptı. İran'ın, İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırıları gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidine tepki gösteren Trump, sert sözler kullandı.

Trump'ın müzakereler devam ederken yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

'HÜRMÜZ'Ü KAPATIRSANIZ BİR ÜLKENİZ KALMAZ'

"İranlılar Hürmüz Boğazı’nı kapatırsa, ülkeleri mahvolur. ABD, Hürmüz Boğazı’nın koruyucu meleği haline gelebilir ve petrolün yüzde 20’sini alabilir. Zorunda kalırsak Hürmüz Boğazı’nı gerekirse ele geçirebiliriz. Anlaşma yapmazlarsa, geçiş ücreti tahsil edeceğiz. Hürmüz'ü kapatırsanız, bir ülkeniz kalmaz! Ülkenize bile geri dönemezsiniz.

'İRAN'I ÇOK SERT ŞEKİLDE VURURUZ'

İran, Lübnan’daki yüksek maaşlı vekil güçlerini derhal sorun çıkarmayı bırakmaya zorlamalıdır. Eğer bunu yapmazlarsa, geçen hafta yaptığımız gibi İran’a tekrar çok sert şekilde vururuz hem de bu sefer çok daha sert."

'SONRA NE İSTERSEM YAPABİLİRİM'

İran ile varılan mutabakata da değinen Trump, anlaşma kapsamında 60 günlük bir sürecin bulunduğunu belirtti.

Trump, “60 günlük seçeneğim var. Bu süreden sonra ne istersem yapabilirim” sözleriyle, müzakerelerin başarısız olması halinde askeri ve ekonomik baskının yeniden gündeme gelebileceğini ima etti.

İSRAİL'E ELEŞTİRİLER

Trump, Lübnan’daki gelişmelere ilişkin de İsrail’i eleştirdi. İsrail’in Hizbullah’ı etkisiz hale getirememesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Trump, İsrail’in operasyonlarda “binaları yıkmadan hiçbir şey yapamadığını” iddia etti.

İRAN'A HİZBULLAH ÇAĞRISI

ABD Başkanı, İran’a da Lübnan’daki desteklediği güçleri durdurma çağrısında bulundu.

Gazze’ye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, Hamas’ın şu aşamada “çok fazla sorun çıkarmadığını” savunarak, asıl odağın İran olması gerektiğini söyledi.

Trump, “İran meselesi çözüldüğünde diğer birçok şeyin de yerine oturacağını” belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi