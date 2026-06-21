İsviçre'deki Kritik Görüşmede 'Tehdit' Krizi: İran Heyeti Masadan Kalktı

İsviçre'de bulunan İran heyeti, ABD Başkanı Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD heyetiyle görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı. Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının onlar için felaket anlamına geleceğini belirterek, "Bir ülkeniz kalmaz, ülkenize geri bile dönemezsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

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İsviçre'deki Kritik Görüşmede 'Tehdit' Krizi: İran Heyeti Masadan Kalktı
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ABD ile İsviçre'de, mutabakatın uygulanması amacıyla müzakere yürüten İran heyetinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı tehdidinin ardından müzakere alanını terk ettiği bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İranlı heyet, ABD Başkanı Trump’ın İran’a karşı kullandığı "İran, Lübnan’daki yüksek maaşlı vekil güçlerinin sorun çıkarmalarını derhal engellemelidir. Aksi takdirde, geçen hafta yaptığımız gibi İran’a yine çok sert bir darbe indireceğiz, hatta bu sefer daha da sert şekilde. Pezeşkiyan ağzından çıkanlara dikkat etse iyi olur, yoksa ülkenin geri kalanını da ele geçiririz" ifadelerinin ardından müzakere alanını terk etti. ​​​​​​​

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı tehdidine ilişkin, “ABD’lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz" demişti.

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