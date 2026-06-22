CHP İzmir İl Binasında Arbede: Yeni Atanan Başkan Geldi, Ortalık Karıştı

Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından İzmir İl Başkanlığı görevine atanan Utku Gümrükçü'nün il binasına gelişi sırasında gerginlik yaşandı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.

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Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önceki günlerde toplanan MYK'da bazı il başkanları görevden alınmıştı. Bu illerden biri de İzmir'di. İzmir İl Başkanı olarak atanan Utku Gümrükçü’nün il binasına gitmesiyle tansiyon yükseldi. tv100'de yer alan habere göre Özgür Özel’e yakın isimler Gümrükçü’nün binaya girişine tepki gösterdi.

GERİLİM ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Tepkiler sonrası gerilim yükseldi. Taraflar arasında arbede yaşandı. Görevden alınan İl Başkanı Çağatay Güç’ün ise görevden alma kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle mahkemeye başvurduğu öğrenildi.

BİNANIN BOŞALTILMASI İSTENECEK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan’ın da gelişmeler üzerine il başkanlığı binasına geldiği belirtildi.

Öte yandan, Çağatay Güç’e yakın isimlerin polisle görüşerek binanın boşaltılmasını talep etmeye hazırlandığı ifade edildi. Atanan İl Başkanı Utku Gümrükçü’nün ise il başkanlığı makamına geçtiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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