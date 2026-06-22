Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde İlk Duruşma: 'Oğlumu Bir Kadın Yüzünden İnfaz Ettiler!'

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İstanbul Anadolu 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün saat 10.30'da başlayan ilk duruşma öncesinde adliye bahçesi karıştı. 19 Mart gecesi Ümraniye'de yaşanan ve magazin ile sanat dünyasını sarsan kanlı pusunun ardından hazırlanan iddianame kapsamında tutuklu ve tutuksuz sanıklar ilk savunmalarını verirken, adliye önünde isyan eden acılı anne ve baba olayın tam bir 'infaz' olduğunu vurguladı.

'AŞK ÜÇGENİ YÜZÜNDEN İNFAZ EDİLDİ'

Duruşma salonu önünde gözyaşları içinde feryat eden anne Ülker Kundakçı, cinayetin arkasında bir "aşk üçgeni ve ego" olduğunu savundu. Çocuğunun hiçbir suçu olmadığını belirten acılı anne şunları söyledi:

"Çocuğum bir aşk üçgeni yüzünden öldü. Ne alacak var ne verecek var. Bir kadın yüzünden çocuğu infaz etti gitti. Bu bir infaz! Kapalı alanda, aracın içinde, kaçma hakkı vermeden o silahı nasıl sıkabildin? Sadece Aleyna Hanım'ın egoları, zenginlik düşkünlüğü yüzünden oldu. Alaattin Kadayıfçıoğlu şimdi içeriden 'Aleyna'yı çıkarın, konumu o gönderdi' diyormuş. Burada bir can gitmiş, o canın hesabını hepsi bana verecek."

Kubilay Kaan Kundakçı

'YÜZÜME NASIL BAKACAKLAR?'

Baba Cemil Kundakçı ise davanın toplumda benzer olaylar için örnek teşkil etmesi gerektiğini ve sanıkların en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi. Geceleri uyuyamadığını belirten baba Kundakçı, "İçeri girdiğimde yüzüme nasıl bakabilecekler? 'Sizin vicdanınız hiç sızlamadı mı, nasıl böyle bir infaz yaptınız' demek istiyorum. Cezalar ağır olmazsa bu ülkede her gün bir çocuk ölmeye devam edecek. Tek isteğim ağırlaştırılmış müebbet almaları" dedi.

NE OLMUŞTU?

İddianameye yansıyan detaylara göre olay 19 Mart gecesi İstanbul'un Ümraniye ilçesi Sıddık Sokak'ta meydana geldi. Rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, aralarının iyi olduğu arkadaşı futbolcu Kubilay Kundakçı’dan (21) aracı olmasını isteyerek kalabalık bir grupla Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

Grup araç içinde beklerken, olay yerine lüks ve çakarlı araçlarla iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ve adamları geldi. Çıkan tartışmada Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunlar araçtaki Kubilay Kundakçı'ya isabet etti. Talihsiz genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA