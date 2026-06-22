Özgür Özel'den Belediye Başkanlarıyla Zoom Toplantısı: 'Hedef Olmanızı İstemiyorum'

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CHP'de mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa getirilmesinin ardından kulisler hareketlendi. Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme gazeteci Barış Yarkadaş'tan geldi. tv100 ekranlarında konuşan Yarkadaş, Özel'in İzmir'deki ilçe belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği çevrim içi toplantıda yeni parti tartışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdiğini söyledi.

'SİZİ HEDEF HALİNE GETİRMEKTEN ÇEKİNİYORUM'

Yarkadaş'ın aktardığı kulis bilgisine göre Özel, toplantıda belediye başkanlarının olası bir yeni parti girişiminde yer almalarını istemediğini ifade etti. Özel'in belediye başkanlarına, "Sizi hedef haline getirmekten çekiniyorum, hedef olmanızı istemiyorum" dediğini ileri süren Yarkadaş, Özel'in parti kurmanın zorluklarının farkında olduğunu söyledi.

İMAMOĞLU NE İSTİYOR?

Yarkadaş, yeni parti tartışmalarında tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun farklı bir siyasi perspektife sahip olduğunu aktardı. İmamoğlu'nun CHP'nin mevcut siyasi yüklerinden ve geçmiş tartışmalarından uzak, daha geniş tabana hitap eden bir yapı hedeflediğini öne süren Yarkadaş, "Ekrem İmamoğlu 21. yüzyılın ANAP'ını istiyor" ifadelerini kullandı.

Kurulması muhtemel bir partinin yalnızca CHP kökenli isimlerden oluşmayacağını savunan Yarkadaş, İmamoğlu'nun merkez siyaseti esas alan yeni bir model tasarladığını ileri sürdü. Yarkadaş, "Bu kurulmak istenen partinin omurgası sanıldığı gibi CHP'lilerden oluşmuyor. İmamoğlu, CHP'nin bagajının dolu olduğunu düşünüyor ve merkez bir parti tarif ediyor" dedi.

'İDEOLOJİK FARKLILIK VAR'

Yarkadaş'a göre Özgür Özel merkez sol kimliği daha belirgin, CHP'nin siyasal geleneğini taşıyan bir yapıdan yana tavır aldığını söyledi: "Özgür Özel merkez sol olsun, CHP'nin siyasi kimliğini taşısın ki biz gidelim görüşünde."

Kaynak: Haber Merkezi