Özel Cephesinden Kritik Yargı Adımı: 'Bu Hafta Başvuracağız'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Özgür Özel başkanlığında toplanan MYK devam ederken basın toplantısı yaptı. Yarın 13.30’da haftalık grup toplantısının gerçekleştirileceğini belirten Emre “Dikkat ederseniz mutlak butlanla gelenler hiçbir yerde halkla buluşamıyor” dedi.

Mutlak butlan kararıyla göreve gelenlerin PM toplantısı yapacaklarını ilan ettiklerini hatırlatan Emre, şöyle devam etti: "Tüzüğe göre PM üye sayısı 40’ın altına indiğinde PM düşmüş sayılır. Şu an 30’un altına inmiş durumda. Noter marifetiyle biz bu istifaları verdik ve tebliğ ettik. Orada çıkıp şöyle akıl dışı, mantık dışı bir beyanda bulundular, ‘Biz istifaları BAM’a verecekmişiz.’ Sanki bizim partimiz BAM'mış gibi. Ve bu kapsamda da oranın düştüğünü mahkeme tarafından tespiti açısından bu hafta başvuru da yapacağız. Orada istifa eden 27 kişinin sözüm ona istifası kabul edilmiyor ancak ve ancak yarın yapılacak PM toplantısına da herhangi bir davet gelmiyor."

YENİ PARTİ SORUSUNA YANIT

Emre, “Yeni parti ile ilgili 'Yürüyüş' adı altında bir parti kurulduğu veya kurulacağı iddia edildi. Buna dair bir açıklamanız olur mu" sorusunu da şöyle yanıtladı: "Bugüne kadar hiçbir şekilde hiçbir toplantımızda biz bunu konuşmadık. Şunu konuştuk yani parti ismi vesaire değil ama şunu konuştuk, yani biz her şeye rağmen hani hukukun geldiği bu nokta ve verilen hukuksuz kararlara rağmen gerek anayasadan kaynaklı gerek kanunlar gerek tüzüğümüz karşısında haklarımız var. Onları da sonuna kadar kullanalım. Sonucunu görelim. Şimdi biz bu tüm süreçleri işleteceğiz. Bu süreçlerde CHP eğer bu işgal durumu devam ederse tabii ki yani Genel Başkanımız onu bir felaket durumu olarak tarif etti. O zaman elbette farklı yollar, arayışlar elbette olacaktır. Ama bugün itibariyle biz bunları henüz konuşmadık. CHP'nin seçilmiş organlarıyız, haklıyız. Halkımız yanımızda, üyelerimiz yanımızda, delegeler yanımızda. Sadece arkanıza bir tane adliyeyi alıp da CHP gibi partiyi yönetebileceğini kimse düşünmesin. Buradan başarı gelmez."

Kaynak: ANKA