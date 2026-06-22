Kurultay Krizinde Yeni Perde: Kongreyi İptal Ettiren Delegelerden CHP Genel Merkezi'ne 'Yapamazsınız' İhtarı

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Büyük Kurultayı'nı iptal ettiren delegeler bu kez de CHP Genel Merkezi'ne ihtar çekti. 833 delegenin noter onaylı kurultay talebini CHP Genel Merkezi'ne iletmesinin ardından gelen bu hamle dikkat çekti.

KURULTAY İPTAL ETTİREN DELEGELERDEN CHP'YE İHTAR

Kongreyi iptal ettiren delegelerin çektiği ihbarda "Mahkemenin verdiği tedbir kararı kalkmadıkça kurultay yapamazsınız" ifadeleri yer aldı.

Delegelerin CHP Genel Merkezi'ne çektiği ihbarda şu ifadeler yer aldı:

"Devam eden yargılamalar, mevcut tedbir kararları ve kesinleşmemiş yargı süreçleri nedeniyle yeni bir kurultay sürecine girilemeyeceğinin ihtaren bildirilmesidir.

'YARGISAL SÜREÇLER KESİNLEŞMEDİ'

Müvekkillerimiz tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı ile bağlantılı olarak açılan davalar halen derdest olup, yargısal süreçler kesinleşmemiştir.

'DAVA SONRASI YAPILAN TÜM KURULTAYLAR HÜKÜMSÜZ SAYILMIŞTIR'

Bu kapsamda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı ve 21/05/2026 tarihli kararı ile uyuşmazlığın henüz kesin hükümle sonuçlanmadığı ve yargısal denetim sürecinin devam ettiği açıkça ortaya konulmuştur. Nitekim anılan Daire, dava açıldıktan sonra tertip edilen kurultayların da dava konusu uyuşmazlıktan bağımsız değerlendirilemeyeceğini kabul ederek, dava açılmasından sonra gerçekleştirilen tüm kurultayları da hükümsüz saymıştır.

'TEDBİR KARARLARI HALEN YÜRÜRLÜKTE'

Öte yandan, dosyalar kapsamında verilmiş bulunan tedbir kararları halen yürürlükte olup, bu kararlar kesin hüküm tesis edilinceye kadar hukuki sonuçlarını doğurmaya devam etmektedir. Dava konusu işlemler kamu düzenini ilgilendirmekte olup, yargılama neticesinde verilecek kararların siyasi partinin organları, delege yapısı ve kurumsal işleyişi üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır.

Bu nedenle, devam eden yargılamalar sonuçlanıp kararlar kesinleşinceye kadar Cumhuriyet Halk Partisi tarafından olağan veya olağanüstü herhangi bir kurultay sürecinin başlatılması, imza toplanması, kurultay takvimi ilan edilmesi, kurultay kararı alınması veya kurultayın fiilen toplanması; mevcut tedbir kararlarının ve devam eden yargısal sürecin etkisiz bırakılması sonucunu doğurabilecek nitelikte olup hukuk devleti, hukuki güvenlik ve mahkeme kararlarının bağlayıcılığı ilkeleriyle bağdaşmayacaktır.

Nitekim yargılamanın konusunu oluşturan hususlar ile parti organlarının hukuki meşruiyetine ilişkin tartışmalar halen devam etmekte olup, bu süreç tamamlanmadan yeni bir kurultaya gidilmesi telafisi güç ve imkânsız zararlar doğurabilecektir. Bu itibarla;

'OLAĞAN VEYA OLAĞANÜSTÜ KURULTAY SÜRECİNİN BAŞLATILMAMASI...'

Devam eden yargılamalar kesinleşinceye, mevcut tedbir kararları ortadan kalkıncaya ve dava konusu uyuşmazlıklar hakkında kesin hüküm tesis edilinceye kadar Cumhuriyet Halk Partisi tarafından herhangi bir olağan veya olağanüstü kurultay sürecinin başlatılmaması, kurultay takvimi ilan edilmemesi, imza süreçlerinin işletilmemesi ve kurultayın toplanmaması hususunu ihtaren bildiriyoruz.

'AKSİ HALDE HER TÜRLÜ YARGISAL BAŞVURU DERHAL YAPILACAK'

Aksi yönde gerçekleştirilecek tüm işlem, karar ve tasarruflara karşı her türlü hukuki ve cezai yola başvurulacağını, doğabilecek tüm zararlardan sorumluların şahsen sorumlu tutulacağını ve gerekli görüldüğü takdirde ihtiyati tedbir dahil her türlü yargısal başvurunun derhal yapılacağını ihtaren bildiririz.

İşbu ihtarname, müvekkillerimizin mevcut ve ileride doğabilecek her türlü dava, talep, tazminat ve sair hakları saklı kalmak kaydıyla keşide edilmektedir.

Saygılarımızla."

Kaynak: Haber Merkezi