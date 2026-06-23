Van'da Kahreden Haber: Trafik Kazasında Bir Asker Şehit Oldu

Van'ın Erciş ilçesinde, sivil hafif ticari aracın, park halindeki askeri araca çaptığı kazada, 1 asker şehit oldu. Hafif ticari aracın sürücüsü ile 4 asker ise kazada yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de konuyla ilgili paylaşım yaparak, "Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında yaşanan trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit olmuştur" ifadelerini kullandı.

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Kaza, sabah saatlerinde, Van-Erciş kara yolundaki Ünseli köyü yakınlarında meydana geldi. Van'dan Erciş yönüne giden 06 DJA 494 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki askeri araca çarptı.

TRAFİK KAZASINDA 1 ASKER ŞEHİT OLDU

Kazada askeri araçtaki 1 jandarmanın şehit olduğu belirtilirken, yanındaki 4 arkadaşı ile sivil hafif ticari aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şehit asker, Erciş Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yaralılar da aynı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Van'ın Erciş ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki askeri araca çaptığı kazada şehit olan personelin kimliğini açıkladı. Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında yaşanan trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut, şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan jandarma personelimize de acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Van'da Kahreden Haber: Trafik Kazasında Bir Asker Şehit Oldu - Resim : 1

Kaynak: DHA

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