Altında Tehlike Çanları: Gram Altın Sert Düştü! Uzmanlar Kritik Seviyeyi İşaret Etti

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Küresel piyasalarda yeni haftaya satış baskısıyla başlayan altın, yatırımcıların dikkatini yeniden üzerine çekti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler ve doların güç kazanması, değerli metal üzerinde aşağı yönlü baskıyı artırdı. Haftanın ilk işlem günlerinde düşüş eğilimini sürdüren spot altın, gün içerisinde ons başına 4.162 dolar seviyesine kadar geriledi. Günlük kayıpların zaman zaman yüzde 1'in üzerine çıktığı görülürken, piyasada satış ağırlıklı görünümün öne çıktığı dikkat çekti.

DOLARIN GÜCÜ ALTINI ZORLUYOR

Altın fiyatlarındaki geri çekilmenin temel nedenlerinden biri olarak doların küresel piyasalardaki güçlü seyri gösteriliyor. ABD dolar endeksinin yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi, altını diğer para birimleriyle satın alan yatırımcılar için maliyeti artırarak talebi azaltıyor.

Uzmanlar, kısa vadede altının güçlü bir destek noktası oluşturmakta zorlandığını belirtiyor. Enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların enflasyon beklentilerini canlı tutması ise Fed'in sıkı para politikası uygulamalarını sürdürebileceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor.

YÜKSEK FAİZ ORTAMI ALTININ CAZİBESİNİ AZALTIYOR

Piyasalarda enflasyona karşı koruma aracı olarak görülen altın, yüksek faiz ortamında yatırımcıların gözünde avantaj kaybedebiliyor. Faiz oranlarının yükselmesi, düzenli getiri sağlamayan altın gibi varlıkların cazibesini azaltırken, yatırımcıların alternatif enstrümanlara yönelmesine neden oluyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Orta Doğu'da tansiyonu düşürmeye yönelik diplomatik girişimler ve ateşkes çabaları da piyasalardaki risk algısını kısmen yumuşattı. Ancak İran ile ABD arasında devam eden nükleer müzakerelere ilişkin belirsizliklerin sürmesi, yatırımcıların temkinli duruşunu korumasına neden oluyor.

Fed yetkililerinin son açıklamalarında iş gücü piyasasındaki güçlü görünüm korunurken, enflasyonun kalıcılığına yönelik endişelerin devam ettiği vurgulandı. Bu değerlendirmeler, piyasaların faiz artırımı ihtimalini yeniden fiyatlamasına yol açtı.

Öte yandan vadeli işlem piyasalarında Fed'in yıl sonuna doğru yeni bir faiz artışına gidebileceği beklentisi güç kazanıyor. Yatırımcılar, önümüzdeki dönemde açıklanacak ekonomik veriler ve Fed üyelerinden gelecek mesajları yakından izlemeyi sürdürüyor.

Mevcut görünümde güçlü dolar, yüksek faiz beklentisi ve enerji fiyatlarındaki oynaklık altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, piyasalar yeni yön sinyalleri için Fed'den gelecek açıklamalara odaklanmış durumda.

İŞTE 23 HAZİRAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı 4.138 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 6.185 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı 10.113 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı 20.226 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı 41.947 TL seviyesinde.

Kaynak: Haber Merkezi