Cezaevinde 'Aşk' İddiası: 'Ümitcan Uygun ve Tuğyan Ülkem Gülter Mesajlaşıyor'

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Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter 13 Aralık'ta tutuklandı. Gülter'e dair yeni iddialar ise Esra Ezmeci'nin programında gündeme geldi.

'ÜMİTCAN UYGUN VE TUĞYAN MEKTUPLAŞIYOR'

Tuğyan'ın cezaevi arkadaşından Esra Ezmeci'ye mektup geldiği yayında açıklandı. Ezmeci mektubu gönderen kişinin aktarımlarını programda anlattı. İddiaya göre; Aleyna Çakır davasında yargılaması süren Ümitcan Uygun ve Tuğyan mektuplaşıyor.

'BİR İLİŞKİ OLDUĞU SÖYLENİYOR'

Esra Ezmeci "Yani gerçekten buna çok şaşırdım. Çünkü biliyorsunuz Aleyna Çakır'ın davasından cinayetten cezaevinde. Ümitcan ve Tuğyan'ın mektuplaştığını söylüyor hatta duygusal bir mektuplaşma olduğunu aralarında bir ilişki olduğunu söylüyor" dedi.

'CEZAEVİNDE KİMSE KALMADI MI?'

Ezmeci ikilinin mektuplaşarak tanıştıklarını aktardı ve "Cezaevinde kimse kalmadı da Ümitcan mı kaldı?" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi